Familie van Raul (9) start inzamelactie om hem in Roemenië te begraven: “Willen onze engel fatsoenlijke begrafenis geven”

De familie van de Roemeense Raul, de 9-jarige jongen wiens dood de afgelopen dagen een schokgolf door ons land heeft gejaagd, heeft een crowdfunding opgestart om het kind in Roemenië te laten begraven. “De grootouders, tantes en nonkels willen Raul naar Roemenië laten repatriëren zodat deze engel begraven kan worden door mensen die veel van hem hielden en hij in vrede kan rusten”, klinkt het.

Het lichaam van de 9-jarige Raul werd vorige week donderdag gevonden in het Houtdok in Gent. De jongen overleed begin dit jaar nadat hij zwaar mishandeld werd door zijn moeder en haar voormalige vriend. Die laatsten zouden het lichaam van de jongen in een sportzak in het water hebben gedumpt. Het 11-jarige zusje van Raul zag alles gebeuren.

De moeder van Raul werd vrijdag aangehouden op verdenking van doodslag en lijkverberging. Even later werd ook haar ex-partner in Nederland gearresteerd.

KIJK. Een nonkel van Raul (9) reageert op het drama: “Zijn zusje heeft een trauma. Ze zat precies in een horrorfilm”

De familie van de 9-jarige Raul heeft nu een crowdfunding op poten gezet om het kind in Roemenië te kunnen begraven. “Raul was 9 jaar oud, hij was een brave jongen. Hij is vermoord door zijn moeder en haar vriend. Hij kwam uit een bescheiden familie met veel kinderen. Rauls grootouders zorgden voor hem en voedden hem zes jaar lang op”, staat te lezen op de webpagina van de inzamelactie.

“De grootouders, tantes en nonkels willen Raul naar Roemenië laten repatriëren zodat deze engel begraven kan worden door mensen die veel van hem hielden en hij in vrede kan rusten. Jammer genoeg is dat duur en kan de familie het niet betalen. Daarom doen we een beroep op de vriendelijkheid van de mensen in de hoop dat we onze kleine jongen naar Roemenië kunnen brengen om hem een fatsoenlijke begrafenis te geven”, klinkt het.