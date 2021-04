Familie van Kevin (29) uit Lommel wil meer informatie: “Wij staan totaal in de kou”

De hoofdverdachte is een jongen van 15 jaar oud. Maar meer willen politie en parket ook aan de familie niet kwijt. En dat begrijpt de familie van Kevin niet goed. “Ik begrijp wel dat die mensen een onderzoek moeten voeren, maar dat wij totaal in de kou staan, niks nieuws of niks van informatie of dergelijke te horen krijgen... Ook niet naar de dader toe, niks, totaal niks”, zegt Joeri Janssen, de broer van Kevin. “Er wordt gezegd: er is een gepaste maatregel getroffen. Maar wat is die maatregel? Dat weten wij niet. Het is precies alsof wij aangewezen worden om ons eigen onderzoek te voeren. Voor de rest weten wij niks, niks, niks.”