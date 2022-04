Familie Sanda Dia over stilleggen van proces: “We zijn het Sanda verschuldigd”

De advocaten van de broer en de ouders van Sanda Dia (20) tekenen beroep aan tegen een beslissing van de rechter in Hasselt, die aangaf dat ze maar kan oordelen over een deel van de fatale studentendoop. Het proces in Hasselt wordt voor onbepaalde duur stilgelegd. “We zijn het Sanda verschuldigd”, klinkt het bij de familie.

De achttien leden van studentenclub Reuzegom stonden in de rechtbank van Hasselt terecht voor de dood van student Sanda Dia (20). Op de tweede dag van het proces afgelopen maandag hield de voorzitster een emotioneel betoog over de “feiten die ter beoordeling staan” (dus enkel over de doop zelf in Vorselaar, niet over de rozenverkoop, afzuip, de gebeurtenissen op de parking in Leuven, nvdr.). Ze zei dat ze aan “handen en voeten gebonden was door de feiten die aan haar zijn voorgelegd”.

Eigenlijk zou ze daarmee hebben laten verstaan dat ze de feiten sowieso niet kan heromschrijven, en dus “de aanklacht” of “kwalificatie” niet kan aanpassen. De advocaten (Sven Mary, Elisa Van Bocxlaer, Stijn Butenaerts en Sven De Baere voor de vader en broer van Sanda en Nathalie Buisseret en David Dendoncker voor de moeder) zijn het niet eens met die zienswijze. Ze zijn van mening dat de rechtbank in Hasselt wel degelijk kan oordelen over de feiten in Leuven en willen vermijden dat de achttien Reuzegommers of sommigen onder hen niet bestraft worden en hun verantwoordelijkheid voor de dood van Sanda en de andere tenlasteleggingen kunnen ontlopen.

Door de stap loopt de zaak opnieuw vertraging op, want het is niet meteen duidelijk naar welk hof van beroep de zaak nu verzonden zal worden. De rechtbank van Hasselt valt onder het hof van beroep van Antwerpen, maar het parket daar stuurde het hele dossier naar hun Limburgse collega’s omdat één van de Reuzegommers die terechtstaat een zoon is van een Antwerpse rechter. In een gezamenlijke mededeling leggen de vader, de broer en de moeder van Sanda uit waarom ze deze beslissing hebben genomen.

Lees hieronder de verklaring integraal:

Wat is er met onze zoon, wat is er met mijn broer, gebeurd?

Waarom heeft niemand hem geholpen?

Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom?

Waarom zwijgt iedereen?

Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten.

Op de zitting van de Correctionele Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van maandag 25 april 2022 werd ons duidelijk dat wij geen antwoorden op al onze vragen zouden krijgen.

De Rechtbank stelde slechts te kunnen beslissen over het doopgebeuren te Vorselaar. Door zo te oordelen wordt ons het recht ontnomen om antwoorden te krijgen. Indien de Rechtbank haar uitspraak beperkt tot de allerlaatste uren van onze zoon, mijn broer, zullen wij nooit de volledige waarheid kennen over de waanzin die hij gedurende drie dagen heeft moeten ondergaan.

Wij verschillen van mening met de reeds genomen beslissing van de rechtbank aangezien wij van oordeel zijn dat het ook mogelijk is te oordelen over de feiten die op 3 en 4 december 2018 plaatsvonden te Leuven.

Onze zoektocht naar de volledige waarheid en onze wens de Reuzegommers verantwoordelijkheid te zien nemen voor Sanda zijn dood, verplicht ons – hoe pijnlijk dit ook is – om beroep aan te tekenen tegen de beslissing die maandag werd genomen.

Wij zijn het aan onze zoon, mijn broer verschuldigd.

Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de rechtsgang.

Dank voor de niet aflatende steun.

