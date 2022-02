Familie Saelens noemt vrijlating André Gyselbrecht “te vroeg”

Vorige maand werd de aanvraag van André Gyselbrecht nog uitgesteld door een overvolle agenda. Gisteren werd zijn dossier wél ten gronde behandeld, maar stonden er acht dergelijke aanvragen gepland. Daardoor kende André Gyselbrecht gisterenavond nog altijd zijn lot niet. Verwacht wordt dat de beslissing vandaag valt. Daardoor moest André Gyselbrecht noodgedwongen opnieuw overnachten in de gevangenis van Beveren, waar hij een straf van 21 jaar uitzit wegens zijn betrokkenheid bij de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in 2012. Gyselbrecht hoopt met zijn aanvraag vervroegd vrij te komen via beperkte detentie. Dat betekent dat hij de gevangenis zou mogen verlaten voor maximum 16 uur per dag. Overnachten zal hij dus nog altijd in de gevangenis moeten doen. Nu zit Gyselbrecht opgesloten in de gevangenis van Beveren. Mocht de strafuitvoeringsrechtbank de vervroegde vrijlating toestaan, dan zou hij om praktische redenen moeten verhuizen naar een gevangenis dichter bij huis. Dan komen die van Brugge en het penitentiair landbouwcentrum van Ruiselede als eersten in aanmerking. Naar verluidt zouden alle verslagen - zowel van de gevangenisdirectie als van de psychiaters - positief zijn voor Gyselbrecht.