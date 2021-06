Familie Jürgen Conings volledig van slag: “Als hij hulp had gekregen, was dit nooit gebeurd”

KI beslist deze week over doorverwij­zing verdachten aanslag 22 maart 2016

20 juni De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) buigt zich vanaf maandag over het dossier rond de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven Brussels Airport en in het metrostation Maalbeek. Het federaal parket wil daarin acht verdachten laten doorverwijzen naar het hof van assisen, en twee naar de correctionele rechtbank. De advocaten van de slachtoffers dringen dan weer aan op één enkel proces, voor het assisenhof. De behandeling, die plaatsvindt in de voormalige Navo-gebouwen in Haren, zal vermoedelijk een drietal dagen in beslag nemen.