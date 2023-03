Familie heeft voor het eerst in zeven weken opnieuw contact met Vandecasteele: “Hij kwam strijdlustig over”

UPDATE Zuhal Demir (N-VA) en lokaal bestuur verzetten zich tegen container­dorp voor 400 asielzoe­kers in Kampenhout: “Zelfs een tiny house zou er onmogelijk zijn”

Het plan van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) om een containerdorp voor 400 asielzoekers neer te zetten in Kampenhout botst op verzet. In een open brief stelt het lokale bestuur dat het terrein “ongeschikt” is en ook Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), die een vergunning moet verlenen, deelt die mening. “Als men toch zou doorzetten is dat een milieu-inbreuk en dat is een misdrijf. En dan zal ik de afdeling handhaving inzetten”, zei ze daarover in het Vlaams Parlement.