Familie en relaties onder druk: volgen we de regels met kerstavond of doen we vierkant ons goesting?

Nieuw grootste Le­go-mo­del ooit al onmiddel­lijk uitver­kocht

14:06 Gisteren bracht speelgoedfabrikant Lego zijn grootste bouwmodel tot nu toe op de markt: een realistische reconstructie van het Colosseum in Rome. Het bouwwerk van bijna 10.000 stukken en een prijskaartje van 499,99 € had duidelijk succes want het was onmiddellijk uitverkocht. Toch is er goed nieuws voor teleurgestelde fans: Lego zegt een nieuwe oplage te leveren vanaf 19 januari.