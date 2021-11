Familie drenkeling Plopsaqua dient klacht in voor onopzettelijke doodslag

Aalst/Landen Agent reanimeert zwemmer tijdens gezinsuit­stap in Plopsaqua: “Ik dacht even niet aan corona”

Een Aalsterse politieagent heeft zaterdagnamiddag mee het leven gered van een drenkeling die in Plopsaqua in de problemen kwam. De agent was er op dat moment voor een gezinsuitstap met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij merkte hoe de redder moeite had om het slachtoffer te helpen, waarop hij hem assisteerde. “Mijn beroepsopleiding heeft zeker geholpen”, aldus de agent.

