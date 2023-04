Familie Britta Cloetens reageert voor het eerst na vondst van haar lichaam: “Opgelucht, maar emoties komen ook terug boven”

Bijna twaalf jaar na haar dood kan de familie van Britta Cloetens afscheid nemen van haar lichaam. Gisterenavond kwam de bevestiging dat haar lichaam was gevonden in een bos bij Dinant . Tess, de halfzus van Britta Cloetens, reageert voor het eerst bij VTM Nieuws. “Langs de ene kant zijn we opgelucht langs de andere kant komen de emoties terug boven”, klinkt het.

Britta Cloetens kwam in 2011 op zeer gewelddadige wijze om het leven. Een autoverkoper is daarvoor veroordeeld, maar het lichaam bleef al die tijd onvindbaar. Bij de familie van Britta heerst pijn en ook opluchting na de vondst van haar lichaam. “Natuurlijk zijn er wel gemengde gevoelens. Langs de ene kant zijn we opgelucht langs de andere kant komen de emoties terug boven”, reageert Tess, de halfzus van Britta Cloetens bij VTM Nieuws.

Tess was net achttien jaar toen ze afscheid moest nemen van haar halfzus Britta. Al kon echt afscheid nemen nooit. Ze wil met VTM Nieuws praten, maar niet voor de camera’s omdat dat te moeilijk is voor haar.

Moeilijke periode

“Dat was één van de moeilijkste periodes in mijn leven”, vertelt Tess over de verdwijning van Britta. “Het was echt op een moment in haar leven... Ze was 25, dat ze toch echt in de volwassenheid ging. Ze had net haar eigen appartementje. Ze begon echt vooruit te gaan in het leven en dat is dan zo abrupt gestopt. Dat was heel moeilijk.”

Hun vader stierf enkele jaren geleden. Dat doet extra veel pijn. Hij wilde niets liever dan het lichaam van zijn dochter terugvinden. “Voor mijn vader vind ik het heel jammer dat hij dit niet meer heeft kunnen meemaken. Hij is een paar jaar geleden overleden maar hij heeft sinds haar dood, al die jaren, ook enorm afgezien. Hij heeft het ook nooit kunnen verwerken. Dus moest hij er nu geweest zijn, dan was hij heel blij geweest. Dat is misschien een gek woord, maar hij was heel opgelucht geweest.”

“Geheim van dader uitgekomen”

De familie bleef altijd hopen dat ze het lichaam van Britta zouden vinden. “Nu heb ik het gevoel dat het geheim van die dader is uitgekomen. Hij had haar al die tijd verstopt, en het leek alsof hij daardoor een soort macht of controle over ons had. Daarvoor was het eigenlijk nooit echt 100 procent, voor mij dan toch, afgesloten. Maar nu kunnen we haar eindelijk toch begraven bij haar gedenksteen, die al die tijd leeg was”, luidt het. “Het is sowieso een verlies dat je eeuwig met je meeneemt.”

