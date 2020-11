Fake news met (indirecte) steun van de Vlaamse overheid : “Zet extra vierge kokosolie in tegen het coronavirus”

“COVID-19 heeft geen vast infectiepatroon: het is een combinatie van giftige patronen, waaronder ernstige elektromagnetische stress (door 5G)”, klinkt het in Biogezond, een tweemaandelijks tijdschrift over gezond leven dat verdeeld word in bio -en natuurwinkels. Goed voor 45.000 exemplaren. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zet het blad ook in op zaken “die je immuunsysteem boosten”. Zo werd in de editie van april gesproken over tea tree-olie als “preventief middel voor ernstige, virale infecties (zoals corona)” en zouden verschillende wetenschappers oproepen om extra vierge kokosolie in te zetten tegen het coronavirus. “Een sterk antiviraal middel”, noemen ze het.