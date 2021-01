Fadia vindt zus (28) doodgeschoten en geboeid in appartement in Luik: “Eén van onze broers heeft haar vermoord. Hij vond dat we hoeren waren”

Ahlam Younan (28) werd afgelopen zondag dood aangetroffen in haar appartement in Luik . De handen van de Syrische vrouw waren vastgebonden en ze had een schotwonde aan het hoofd. De zus van het slachtoffer deed de macabere vondst. Ze beweert dat één van haar vijf broers achter de moord zit. “Mijn zus werd kort voor wat er gebeurd is door hem bedreigd. Volgens onze broer waren we hoeren”, getuigt Fadia in L’Avenir.

Fadia trok afgelopen zondag naar het appartement van haar zus in het centrum van Luik omdat ze al even niets meer van haar had gehoord, schrijft L’Avenir. Ze deed er een gruwelijke ontdekking: het lichaam van haar 28-jarige zus Ahlam lag geboeid in een plas bloed. De jonge vrouw van Syrische afkomst had een schotwonde aan het hoofd. Het moordwapen werd volgens L’Avenir op het bed van het slachtoffer gevonden.

“Eremoord”

Het parket van Luik bevestigde woensdag het overlijden in Sudpresse. Voorlopig is nog niemand opgepakt. Officieel is het nog gissen naar een motief. Maar volgens zus Fadia moet er niet ver worden gezocht: ze meent dat Ahlam het slachtoffer van een “eremoord” is en dat een van haar vijf broers achter de feiten zit.

De zus deelt haar vermoedens in de Franstalige krant L’Avenir, die met haar kon spreken in het mortuarium waar Ahlams lichaam geborgen ligt.

Fadia woont zelf al twintig jaar in ons land. Ze heeft hier een gezin gesticht. Vijf jaar geleden kwam haar zus Ahlam in België aan. De zussen hebben vijf broers: vier van hen wonen in Syrië. Een vijfde broer verbleef in Zweden, maar zou intussen naar Syrië zijn teruggekeerd. Fadia beschuldigt hem ervan achter de moord op haar zus te zitten.

Quote Ahlam straalde levens­vreug­de uit, maar volgens onze broer waren we hoeren Zus Fadia

Levensstijl

“Ahlam werd kort voor wat er gebeurd is door hem bedreigd”, klinkt het. Volgens Fadia kon haar broer de westerse manier van leven van de jonge vrouw niet verkroppen. Ahlam raakte goed geïntegreerd in ons land. Ze had Belgische vrienden en werkte als serveerster in ‘Point de vue’, een bekend restaurant in Luik. Eerder draaide ze shiften in een nachtclub.

“Ahlam straalde levensvreugde uit, maar volgens onze broer waren we hoeren. Hij heeft mijn zus vermoord”, aldus Fadia.

De vrouw heeft haar vermoedens overgemaakt aan het Luikse parket. Het gerecht onderzoekt de zaak nog en sluit geen enkele piste uit. Eerder in de week werd al gewag gemaakt van een eventueel familiaal conflict vanwege de “te Europese” levensstijl van de jonge Syrische vrouw, maar het parket wenst daar voorlopig niet over te communiceren.