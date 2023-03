Factuur voor vernieuwde website van de Kamer loopt op tot 700.000 euro, zónder resultaat

Familie heeft voor het eerst in zeven weken opnieuw contact met Vandecas­tee­le: “Hij kwam strijdlus­tig over”

De familie van Olivier Vandecasteele heeft maandag opnieuw kort contact gehad met hem via de telefoon. Het was de eerste keer in zeven weken dat ze nieuws kregen van de ngo-medewerker die al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse gevangenis. Hoewel het Grondwettelijke Hof begin maart groen licht gaf voor een mogelijke gevangenenruil is zijn situatie er nog niet op verbeterd. “Maar hij kwam wel strijdlustig over.”