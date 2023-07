Factuur vergrijzing explodeert tegen 2050: “Extra kost van € 2.900 per Belg per jaar”

Verdacht overlijden van zes maand oude baby in Luik: “Sporen van kalmeermid­de­len en geweld gevonden”

Afgelopen zaterdag is een baby in mysterieuze omstandigheden overleden in het Hôpital de la Citadelle in Luik. Dat melden Franstalige media. De ouders van de baby, de zes maand oude Enora, hadden hun dochter in de nacht van vrijdag op zaterdag naar spoed gebracht. Artsen vonden sporen van benzodiazepinen of kalmeermiddelen in het bloed van het kind, dat ook verwondingen aan haar schedel vertoonde.