Factuur van schandalen bij bpost kan oplopen tot 620 miljoen euro, N-VA doet aangifte over mogelijk strafbare feiten

UpdateKamerlid Michael Freilich (N-VA) heeft dinsdagochtend aangifte gedaan bij het parket over mogelijke strafbare feiten. Dat meldt de partij aan onze redactie. Freilich heeft het over “een uitgekiende doofpotoperatie van bpost-voorzitster Hanard en economieminister Pierre-Yves Dermagne (PS)”. Een internationale grootbank schat dat bpost 620 miljoen euro zal moeten ophoesten aan boetes en terugbetalingen.

Tijdens zijn parlementair onderzoek naar malversaties bij bpost stootte Freilich op verschillende elementen die kunnen wijzen op strafbare feiten, zowel bij de federale overheid, de federale kabinetten als bij bpost, luidt het. Na overleg met deskundigen is daarom besloten om aangifte te doen bij het parket en het gerecht de documenten te bezorgen die strafbare feiten kunnen aantonen.

Het N-VA-Kamerlid laakt dat “de audit die bpost liet uitvoeren door familie en kennissen van betrokken personen, niet gedeeld werd met het parlement, ondanks onze herhaalde vragen daartoe. Wat heeft men te verbergen, en waarom kreeg minister Dermagne wel een kopie? Waarom diende Dermagne geen klacht in tegen bpost en Hanard toen die trachtten om de gunningsprocedure voor de kranten te beïnvloeden? Wij kunnen enkel vragen stellen, maar de regering is erg karig met antwoorden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Er bestaat echter een grens tussen de wetgevende, controlerende macht en de rechtsprekende macht. Daar zijn we stilaan aanbeland. Daarom nemen we vandaag, als volksvertegenwoordigers en als burgers, onze verantwoordelijkheid en doen we officieel aangifte bij het parket”, voegt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover eraan toe, die mee aangifte heeft gedaan met zijn partijgenoot.

Bpost-voorzitster Audrey Hanard wordt dinsdag in de Kamercommissie Overheidsbedrijven verwacht om tekst en uitleg te geven over de zaak. “Freilich zal er vanmiddag ook bij bpost-voorzitter Hanard op aandringen om passende openheid te geven in deze zaak van het hoogste maatschappelijke belang”, aldus nog N-VA.

Prijskaartje van 620 miljoen euro?

De malversaties bij bpost die de afgelopen maanden naar buiten werden gebracht, kunnen het postbedrijf erg veel geld kosten. Grootbank Barclays schat dat bpost 620 miljoen euro zal moeten betalen, schrijft de Franstalige zakenkrant L’Echo dinsdag.

Volgens een analist zal de boete voor fouten bij het krantencontract neerkomen op 220 miljoen euro. Daarnaast zou bpost 400 miljoen euro moeten terugbetalen aan de Belgische overheid. Dat heeft te maken met het beheer van bepaalde rekeningen van de Staat en de uitgifte van kentekenplaten.

De totaalsom is niet niets voor een bedrijf dat zo’n 834 miljoen euro waard is. Bij Barclays vreest men dat een boete van 620 miljoen euro zou betekenen dat het dividend wordt opgeschort. Dat doet aandeelhouders dinsdag huiveren. Omstreeks half vier in de namiddag staat bpost dan ook zeven procent in het rood op de Brusselse beurs.

KIJK OOK. “Ik denk dat we hier niet spreken over een zweem, maar over een walm van belangenvermenging”: Freilich legt minister De Sutter het vuur aan de schenen in de Kamer