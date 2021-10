Facon: “Zeker kwetsbaren zullen in privésfeer contacten wat meer moeten beperken”

Mondmaskers in zowat alle publieke binnenruimtes, een bredere toepassing van de coronapas en meer telewerk moeten die golf terugdringen. Maar volgens coronacommissaris Pedro Facon zal er ook in de privésfeer opnieuw een en ander moeten veranderen. "Daar wil ik duidelijk over zijn: ook in ons privéleven moeten we onze contacten weer wat meer beperken, zeker voor kwetsbare personen en ouderen", zei hij in De Ochtend op Radio 1. Daarnaast is het zaak om zoveel mogelijk buiten af te spreken als dat kan, en om in binnenruimtes goed te ventileren. Lukt dat niet, dan zijn mondmaskers en afstand belangrijk, zei Facon.