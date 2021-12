Facebookgroep ‘Geen mondmaskers voor kinderen’ overstelpt met reacties: “Wees mild. Voor je kind, voor jezelf én voor de school”

De gezichten van de vierde coronagolf: “Echt gedacht dat het gedaan zou zijn met mij”

In deze vierde coronagolf is de kaap van 800 patiënten op intensieve zorg gerond en steeg het aantal overlijdens tot een gemiddelde van 44 per dag. Afgelopen dinsdag waren het er zelfs 55. De trieste waarheid is dat het van begin februari is geleden dat er dagelijks nog zo veel mensen stierven aan corona. Wij geven slachtoffers van de vierde golf hier een gezicht.

4 december