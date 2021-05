Facebook verwijdert steungroep ‘Als 1 achter Jürgen’, ook persoonlijk profiel Jürgen Conings is verdwenen

Ook militairen in online steungroe­pen gescreend: “Hopelijk mondt dit niet uit in heksen­jacht”

8:31 Elf militairen die al langer werden gevolgd door de militaire inlichtingendienst hebben niet langer toegang tot de wapendepots. Maar de inlichtingendiensten houden ook veiligheidspersoneel in de online steungroep voor Jürgen Conings in de gaten. Hoe legervakbond en oppositie aankijken tegen die screening. “Ik hoop dat het niet de bedoeling is om een heksenjacht te openen op iedereen die Vlaamsgezind is of kritiek heeft op de aanpak van de coronacrisis.”