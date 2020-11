Facebook start volgend jaar met cryptomunt Libra

HET DEBAT. Moeten tampons en maandver­band gratis beschik­baar worden in Vlaanderen? Dit is jullie mening

26 november Schotland verdeelt als eerste land ter wereld gratis menstruatieproducten nadat uit onderzoek bleek dat een aantal gezinnen met ‘menstruatiearmoede’ kampt. Dit komt niet alleen voor in Schotland. Ook in ons land heeft 12 procent van alle Vlaamse meisjes en vrouwen het al financieel moeilijk gehad om tampons en maandverband te kopen, zo blijkt uit een onderzoek van Caritas Vlaanderen. Eerder vandaag lieten we enkele experts aan het woord. Nu is het uw beurt. Moeten tampons en maandverband gratis beschikbaar worden in Vlaanderen? Dit is jullie mening.