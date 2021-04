Facebook blokkeert eventpagina nepfestival ‘La Boum 2’

Lier Oudste Belg Julia Van Hool overleden vlak voor 112de verjaardag: “Moeke voelde dat haar kaarsje aan het uitdoven was”

15:46 In het Lierse Heilig-Hartziekenhuis is vannacht oudste Belg Julia Van Hool overleden. De gepensioneerde slagersvrouw uit Lier zou op 7 mei 112 jaar worden, maar die mijlpaal heeft ze dus net niet bereikt. “Moeke voelde het einde naderen en ze had er vrede mee”, klinkt het in de familie.