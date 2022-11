"F*** off met uw ticket van mijn kl****": MIVB eist respect voor personeel met shockerende campagne

“F*** off met uw ticket van mijn kl****", is de gecensureerde boodschap die vanaf vandaag op affiches op het MIVB-net te lezen valt. "Ons personeel zet zich elke dag in voor de reizigers. Ze verdienen respect zoals iedereen. Agressie neemt toe in onze stad, alle sectoren worden getroffen. We moeten dringend tot rede komen", zegt CEO Brieuc de Meeûs.

KIJK. Shockerende campagne eist meer respect voor MIVB-medewerkers: “Stop met blaffen als een vuile hond”

Afgelopen jaar telde de MIVB 657 verbale agressies van reizigers tegen personeel en 113 fysieke agressies. Volgens de MIVB liggen de werkelijke cijfers mogelijk nog hoger, "omdat medewerkers niet alle agressies melden waar zij slachtoffer van zijn, zeker niet de verbale".

Aan de respectcampagne werkten verschillende medewerkers van de MIVB mee. “Ik heb ervoor gekozen deel te nemen aan deze campagne om ons werk menselijker te maken en de reizigers uit te leggen dat wij net als zij zijn, en dat het altijd prettiger is om respectvol met elkaar om te gaan, zelfs op zulke momenten. In deze situaties zijn kleine gebaren zoals een hallo, een glimlach of een bedankje zo fijn”, zegt metrobestuurder Stella.

Ongecensureerde videoclip

De respectcampagne omvat naast affiches op het MIVB-net ook een nummer van Brussels rapper Youssef Swatt's, met daarin echte beledigingen die het MIVB-personeel naar het hoofd geslingerd krijgt. De volledige, ongecensureerde videoclip van het nummer is alleen te zien op YouTube. Op de beelden van de campagne op het MIVB-net en in de fragmenten van het nummer op sociale media werden de beledigingen gecensureerd, omdat ze te grof waren om te worden weergegeven, aldus de MIVB nog.

Quote Het MI­VB-personeel staat doorgaans in de schaduw en wordt niet vaak genoeg gewaar­deerd Youssef Swatt’s, Brusselse rapper

“Ik heb grote bewondering voor hun werk, al van kindsbeen af. Bovendien is het een baan die veel opoffering vergt, met een dienstregeling die je onderweg moet volgen. De veiligheid en het comfort van de reizigers hangen af van de bestuurder. Zij staan doorgaans in de schaduw en worden niet vaak genoeg gewaardeerd”, legt de Brusselse rapper uit.

Oproep tot respect

De MIVB is niet de enige openbaarvervoersmaatschappij die te maken heeft met agressie tegen haar personeel. Ook bij NMBS, De Lijn en Tec zijn personeesleden vaker het slachtoffer van agressie.

Begin 2022 stelden de vier openbaarvervoersmaatschappijen gezamenlijk de toename van het aantal agressies aan de kaak. De CEO’s en het personeel, en de vier ministers van Mobiliteit, zeiden toen STOP tegen agressie en riepen op tot respect. Daarbij drongen ze er bij justitie op aan alle daden van agressie te vervolgen en te zorgen voor nultolerantie. In 2021 waren er in totaal 4.787 gevallen van agressie tegenover het personeel van het openbaar vervoer. Dat was een stijging van 23 procent in vergelijking met 2020.