BinnenlandDuizenden mensen hebben deze voormiddag een “gigantische knal” gehoord in de wijde omgeving van Brussel. Velen dachten dat het om een explosie ging, omdat ramen trilden en auto’s daverden. De knal was afkomstig van een F-16 die door de geluidsmuur ging. Die was dringend op weg naar burgervliegtuig waarmee de communicatie was weggevallen. Defensie verontschuldigt zich voor het mogelijke ongemak voor de bevolking.

Op sociale media verschenen omstreeks 11 uur tientallen van meldingen waaruit blijkt dat de knal zo luid was dat mensen dachten dat het om een explosie ging. “Ik voelde de knal zo hard dat de wagen serieus geschud werd”, zegt iemand op Twitter. De knal was ook te horen in verschillende gemeenten in de omgeving van Brussel, vooral in Vlaams-Brabant en zelfs tot in Aalst en Denderleeuw in Oost-Vlaanderen.

Politie en brandweer werden volgens VTM Nieuws overspoeld door oproepen. Mensen kwamen hun huis uit en liepen op straat, of schrokken zich een hoedje.

“Er was een vliegtuig waarmee de communicatie was weggevallen”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene van Skyes aan HLN. “Daarop heeft Skeyes het leger verwittigd en zijn er F-16's gestuurd. Intussen was de communicatie met het vliegtuig wel hersteld. Maar de knal kwam van zo’n F-16.”

Volledig scherm © VTM NIEUW / HLN

Niet zonder reden

“Er was een burgervliegtuig onderweg van Duitsland naar Groot-Brittannië, maar dat toestel had het contact met de burgerverkeerscontrole in Duitsland verloren. Op dat moment wordt mijn team ingelicht”, vertelt kolonel Ann D’hondt van het Control and Reporting Centre.

Er staan altijd twee F-16's paraat om in te grijpen als er een incident gebeurt in het luchtruim. Daarbij werken België en Nederland met een beurtrol. De F-16's stonden op de luchtmachtbasis in Vonkel, in het zuiden van Nederland. Daarom werd er voor een efficiëntere manier gekozen om tot bij het vliegtuig te komen. “Op het dat moment hadden we ook zes F-16's die een trainingsvlucht maakten boven de Ardennen. We kozen ervoor om twee van de zes richting het burgervliegtuig te sturen. Om deze afstand te overbruggen, moesten de F-16's supersonisch vliegen”, verduidelijkt D’hondt. Supersonisch vliegen wil zeggen dat de vliegtuigen sneller gaan dan de snelheid van het geluid, dat is meer dan 1 mach of 1230 kilometer per uur. Daardoor vliegen ze ook dwars door de geluidsmuur, wat een enorme knal veroorzaakte. Uiteindelijk keerden de F-16's na twee minuten alweer terug naar hun normale snelheid. “Op dat moment kregen we ook te horen dat het contact met het burgervliegtuig hersteld was.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Niet zonder regels

Het leger mag natuurlijk niet zomaar door de geluidsmuur vliegen. “Als men supersonisch wil vliegen, moet dat op minstens twaalf kilometer hoogte en in stijgende lijn gebeuren. Dat was hier ook het geval”, benadrukt de kolonel van het Control and Reporting Centre.

Hoe werkt geluidsmuur?

In onderstaande video legt HLN-wetenschapsspecialist Martijn Peters uit wat er gebeurt wanneer een vliegtuig door de geluidsmuur vliegt.

Bekijk ook: