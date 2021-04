Extreemrechts Europarlementslid verzet zich tegen uitlevering aan Griekenland

Lagos (48) stond met een veertigtal leden van Gouden Dageraad terecht in een proces dat jaren heeft aangesleept. De leiding van de partij werd opgepakt na de dood van de rapper en antifascistische betoger Pavlos Fyssas in Athene in september 2013. Hij werd doodgestoken door een aanhanger van Gouden Dageraad. Na anderhalf jaar werd Lagos in voorlopige vrijheid gesteld in afwachting van zijn proces. Omdat hij in 2019 verkozen raakte als Europees Parlementslid genoot hij onschendbaarheid, maar het Europees Parlement besliste maandagavond om die onschendbaarheid op te heffen.