Extreem efficiënte controlefreak die voor miljoenen zorgt: topvrouw Herna Verhagen transformeerde PostNL in winstmachine

LIVE. Nieuw-Zee­land opent 30 april grens voor gevacci­neer­de reizigers - Anderhalve meter afstand weer verplicht in Nederland

Premier Alexander De Croo en vier ministers zitten in quarantaine en laten zich testen, nadat ze maandag contact hadden gehad met de Franse premier Jean Castex (56), die maandagavond plots positief testte op Covid-19. Intussen zijn afgelopen weekend de nieuwe coronamaatregelen ingegaan. Onder meer het Covid Safe Ticket Plus en telewerken moeten de circulatie van het virus afremmen. Lees al het nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

4:19