Extra vergoeding van 69.000 euro voor Proximus-CEO

Als hoofd van het “Leadership Squad”, zoals Proximus zijn management sinds kort noemt, kreeg Boutin in 2022 een vast salaris van 549.000 euro. Dat is 7 procent meer dan het jaar ervoor. Boutin profiteerde mee van de vijf loonindexeringen die het bedrijf moest doorvoeren door de hoge inflatie. De vaste verloning van de CEO wordt door de raad van bestuur bepaald aan het begin van het mandaat en voor de duur van dat mandaat. De Fransman werd eind 2019 CEO bij Proximus.

Via een omweg krijgt Boutin nu toch een bijkomende vergoeding, zo blijkt uit het jongste bezoldigingsverslag van het bedrijf. Sinds vorig jaar betaalt dochterbedrijf TeleSign hem een vergoeding van 75.000 dollar (omgerekend is dat momenteel 69.000 euro) voor zijn mandaat als voorzitter van de raad van bestuur.

Proximus maakt zo een uitzondering, want normaal wordt de CEO niet vergoed voor bestuursmandaten binnen de groep. In zijn jaarverslag zegt het telecombedrijf dat de vergoeding bij Telesign “overeenkomstig de Amerikaanse marktpraktijken” is.

Bonussen

Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke voegt daaraan toe dat ook “de forse groei van Telesign en de groeiende verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat”, een rol hebben gespeeld. Boutin is al sinds begin 2021 voorzitter bij Telesign, dat Proximus in 2017 via zijn filiaal BICS overnam.

Bovenop de vaste vergoedingen krijgt Boutin nog prestatiegerichte variabele bonussen op korte en lange termijn en enkele andere voordelen. Die waren vorig jaar ongeveer 650.000 euro waard. Alle vergoedingen samengeteld, inclusief die bij Telesign, kreeg Boutin voor zijn werk vorig jaar dus bijna 1,27 miljoen euro toegekend.

Loonplafond

De verloning van de Proximus-CEO gaat daarmee al fors boven het loonplafond van 650.000 euro (500.000 vast en maximaal 30 procent van dat bedrag aan bonussen) dat de regering-Di Rupo tien jaar geleden invoerde voor overheidsbedrijven. Dat plafond werd al langer niet meer streng bewaakt, want via extraatjes kreeg ook Boutins voorganger Dominique Leroy meer. Maar het valt wel op dat de Fransman opnieuw extra salaris krijgt toegezegd. Bij zijn aantreden werd immers al beslist om hem zicht te geven op een langetermijnbonus. Daar had Leroy nog geen recht op.

Gevraagd naar het actuele loonplafond reageert een woordvoerder van het kabinet van bevoegd minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) dat het aan de raad van bestuur van Proximus toekomt om daarover te beslissen. De helft van de zetels in die raad wordt door de regering ingevuld.

Proximus legt zijn remuneratiebeleid en -verslag op 19 april ter goedkeuring voor aan de aandeelhoudersvergadering.

Overigens is Boutin nog steeds geen grootverdiener in vergelijking met andere (telecom)-CEO’s in België. Telenet-topman John Porter kreeg in 2021 bijvoorbeeld bijna 5,5 miljoen euro toegekend, waarvan een groot deel in aandelen.