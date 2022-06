Extra treinen voor betogers op 20 juni, NMBS adviseert om spitsuren te vermijden

De NMBS waarschuwt dat het zeer druk wordt in treinen van en naar de hoofdstad. De spoorwegmaatschappij roept reizigers op om hun reis goed voor te bereiden en adviseert de spitsuren (aankomst in Brussel-Noord tussen 9 en 11 uur en vertrek in Brussel-Zuid tussen 12.30 en 16 uur) indien mogelijk te vermijden. Om te zien hoe druk het is in elke trein, kunnen reizigers de NMBS-app raadplegen.