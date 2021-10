Extra maatregelen op school? Onderwijspartners en experten buigen zich er morgen over

Vooral in het lager onderwijs tiert het virus welig. Nog nooit waren er zulke hoge besmettingscijfers in het basisonderwijs, waarschuwt Stefan Grielens, algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk. Dat is niet onlogisch, aangezien kinderen jonger dan 12 jaar niet gevaccineerd zijn en vaak veel contacten hebben.

Uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano bleek dinsdag nog dat in de periode van 20 september tot 8 oktober iets meer dan één op de vier kinderen (26,6 procent) in het basisonderwijs antistoffen tegen het coronavirus had. Dat zijn er meer dan bij de vorige meting in mei en juni. Toen had 15,4 procent van de leerlingen antistoffen.

Maar kinderen onder de 12 hebben meestal geen last van een besmetting. Is het dan wel zinvol om hen "te achtervolgen met quarantainemaatregelen", vroeg Grielens zich af in ‘De ochtend’ op Radio 1. Hij pleit ervoor om keuzes te maken in het belang van de kinderen. Als veel scholen opnieuw de deuren moeten sluiten wegens hoge besmettingscijfers of kinderen in quarantaine moeten, hypothekeren we immers het leerproces van de kinderen.

Biostatisticus Geert Molenberghs en federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) suggereren om opnieuw mondmaskers in te voeren in de scholen. Grielens is niet enthousiast. Hij wijst erop dat er nadelen verbonden zijn aan de mondmaskers. Zo zou het een impact hebben op de taalontwikkeling van kinderen.

Algemene beperkingen

Het Gemeenschapsonderwijs GO! zegt te kunnen leven met extra maatregelen in het onderwijs, maar enkel als die in lijn liggen met de maatregelen in de brede samenleving. Mondmaskers opnieuw invoeren of de herfstvakantie verlengen heeft geen zin als er geen gelijkaardige beperkingen zijn in de algemene samenleving, klinkt het. Woordvoerder Nathalie Jennes wijst erop dat het GO! uiteraard scholen op een veilige manier wil organiseren en dat de koepel daarvoor steeds naar de aanbevelingen van de experten luistert.

Onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil voor het overleg voorlopig geen verklaringen afleggen over eventuele extra maatregelen.

Lees ook:

Bekijk ook: Nu al strenger op sommige scholen