Extra maatregelen die onze koopkracht verhogen, moeten we niet snel verwachten: “Betutteling van de hoogste graad”

Een rist voorstellen om de Belgische koopkracht en het concurrentievermogen op te krikken, is gisteren voorgesteld aan de leden van het kernkabinet, maar grote politieke beslissingen hoeven we niet snel te verwachten. De discussie gaat mee naar de opmaak van de begroting voor volgend jaar, dus wellicht na de zomer. De vraag is dan of de politiek ook meewil, want niet alle partijen zijn even enthousiast. “Ontgoochelend", noemt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez het eindrapport.

De regering-De Croo had eind april aan een expertengroep gevraagd om voorstellen te doen die de koopkracht van de gezinnen en de competitiviteit van de bedrijven verhogen. Pierre Wunsch, het hoofd van de 8-koppige expertengroep, heeft gisteren het eindrapport voorgesteld aan het kernkabinet.

Een greep uit de voorstellen

Heilige huisjes schuwen de acht experten - vooral economen - niet. Om de Belgische koopkracht op te krikken, pleiten ze in hun eindrapport onder meer voor een energiecheque voor de lage middenklasse, een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur op de snelwegen, de ‘dertiende maand’ uitkeren in het maandloon en de tankkaart inperken of zelfs afschaffen.

De bal ligt nu in het kamp van de politiek. De experten pleiten ervoor om zo snel mogelijk energiebesparende maatregelen door te duwen, maar grote beslissingen hoeven we in de nabije toekomst niet te verwachten. Over ruim twee weken start de politieke zomervakantie en de regering heeft nog grote dossiers op de plank liggen, zoals de pensioendiscussie.

“Betutteling van de hoogste graad”

Bovendien zijn de politieke reacties op de koopkrachtmaatregelen verdeeld. Enkel Groen is echt enthousiast over de voorstellen. Georges-Louis Bouchez, voorzitter van de Franstalige liberalen, noemt het eindrapport van de expertengroep “ontgoochelend”. In ‘De Morgen’ zegt Bouchez dat hij past voor “militante gadgets zoals de snelheidsbeperking op de snelweg”. Ook kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is scherp voor het voorstel om verplicht maximaal 100 kilometer per uur te rijden op snelwegen. “Betutteling van de hoogste graad", reageert hij.

Nog in de omgeving van de regering valt te horen dat er veel in het rapport zit, maar ook dat een en ander al in uitwerking is of gelanceerd wordt. Denk daarbij aan de hervorming van de accijnzen en aan het sociaal tarief.

Politicoloog Carl Devos stelt in een interview met deze krant vast dat een aantal van de voorgestelde koopkrachtmaatregelen “heel erg gevoelig liggen en tot verdeeldheid leiden”. “Iedereen is moe en zit op z’n tandvlees, maar toch moet er nog over de pensioenen gepraat worden. Ook die gesprekken lopen niet vlot, met vooral veel spanningen tussen socialisten en liberalen”, ziet ook hij als een van de oorzaken van het getalm.

