Extra kampvervoer van De Lijn voor jeugdverenigingen tijdens zomervakantie

ANALYSE. “Dat deze politiek in juni 2024 hard gestraft zal worden, lijkt voor velen slechts een kwestie van immanente gerechtig­heid”

“Het politiek wantrouwen klutste deze week ver over de rand”, schrijft politicoloog Carl Devos. “Zelfs politici hebben het over ‘crisis’ en ‘schandalen’. Bijna dagelijks verschijnt een nieuwe aflevering in de pensioensaga. Het vertrouwen in de politiek zou zo wel eens een inzet van de verkiezingen van 2024 kunnen worden, want wie pikt van deze politici nog een verstrenging van de pensioenregeling?”