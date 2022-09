Extra file verwacht op viaduct van Merksem door noodherstelling van brugvoeg

Vorige week onderging de brugvoeg in kwestie al een tijdelijke herstelling, maar door de zware belasting van het verkeer is nu een element van de voeg gebroken. Daarop werden al twee rijstroken afgesloten in de richting van Nederland. De noodherstelling gaat vrijdag om 6 uur van start. Mogelijk zullen tijdens de werken drie rijstroken ingenomen worden. Het Verkeerscentrum waarschuwt dan ook voor extra file.

Weggebruikers krijgen de raad om de Antwerpse ring richting Nederland indien mogelijk te vermijden. Omrijden naar het noorden kan via de R2 in de haven. De Liefkenshoektunnel (R2) richting Nederland wordt daar vanaf vrijdagochtend tolvrij gemaakt in de richting van Nederland, afhankelijk van de verkeersdrukte. Die maatregel zal gelden zolang dat nodig is. Die info wordt ook meegegeven in de verkeersbulletins op de radio en via de kanalen van het Verkeerscentrum.