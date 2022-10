Extra drukte bij huisartsen door toename corona-infecties, “maar we lopen nog niet over”

“Het was voorspeld”, zegt Van Giel. “Met de scholen die heropend zijn, zagen we eind september een stijging van het aantal infecties.” De huisartsen kunnen het wel nog steeds behappen, vervolgt hij. “Op den duur word je het ook gewoon. Het is erg druk, maar we lopen nog niet over.”

Verwachte herfstgolf is in het land: aantal Covid-19 besmettingen blijft stijgen

Twee scenario’s

Van Giel meent dat er in de nabije toekomst twee scenario’s mogelijk zijn. “Ofwel komen er twee golven samen - van griep en Covid - en dat zou een zware belasting van het systeem betekenen, ook in de ziekenhuizen. Ofwel wisselen verschillende golven elkaar af, van Covid, RSV (een virus dat een van de belangrijkste veroorzakers is van verkoudheden, iets wat vooral bij zeer jonge kinderen kan overslaan op de lagere luchtwegen, red.), griep en weer Covid. Dan krijgen we maandenlang vele infecties. We kunnen dat aan, maar het zou een grote druk leggen op de behandeling van de chronische aandoeningen. Laten we toch hopen op een adempauze.”