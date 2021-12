Extra capaciteit voor behandeling van daders van seksuele misdrijven

Spotgoedko­pe reizen naar de zon dankzij extra week kerstvakan­tie: “Laagste prijzen van het hele jaar”

TUI speelt met opvallende aanbiedingen in op de extra week kerstvakantie voor leerkrachten en kinderen uit de basisschool. “Wie boekt in de week van 17 december, valt in het ultralaag seizoen, met de laagste prijzen van het hele jaar. Het geeft de kans om te reizen tegen een budget dat meer dan de helft lager ligt dan tijdens de officiële kerstvakantie”, zegt Piet Demeyere van TUI.

10:35