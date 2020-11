Extinction Rebellion verspert toegangsweg aan Ter Kamerenbos

De Wever biedt gratis wisselmeer­der­heid aan tegen kernuit­stap: “Dit is zo rampzalig dat we het koste wat het kost moeten vermijden”

12:23 NV-A-voorzitter Bart De Wever biedt een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. “Ik vraag er niets voor in ruil”, klonk het. “Als we overstappen op gascentrales, zullen we de meest vervuilende energieproducent worden na Polen. Om nog te zwijgen over de hogere energieprijzen en de energieonzekerheid. Dit is zo rampzalig dat we het koste wat het kost moeten vermijden.” CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft al laten weten dat hij níét zal ingaan op het aanbod.