Extinction Rebellion kaapt 400 reclameposters van autofabrikanten in marge van Autosalon

Oude beelden van uitgejouw­de Marc Dutroux in gevangenis versprei­den zich in sneltempo op TikTok

Op de video-app TikTok duiken beelden op van Marc Dutroux in de gevangenis. Het gaat om oude beelden waarop te zien is hoe Dutroux tijdens zijn wandeling op het buitenplein wordt uitgejouwd en bekogeld met wc-borstels, eieren en flessen. Woordvoerster van Gevangeniswezen Valeria Callebaut laat in een reactie weten dat “alle veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de aanwezigheid van mobiele telefoons onder gedetineerden in gevangenissen te voorkomen.” Nochtans werden de beelden door een van de gevangenen gemaakt, volgens de advocaat van Dutroux.

15 januari