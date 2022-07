Experts waarschuwen voor nieuwe bedreigingen van mariene milieu zoals bosbranden

Zesduizend kampeer­ders moeten vluchten voor bosbranden in zuiden van Frankrijk

In het Zuid-Franse departement Gironde is al ongeveer 1.200 hectare bos in vlammen opgegaan. Om die reden moesten 6.000 kampeerders worden geëvacueerd. Ook 500 buurtbewoners zijn er geëvacueerd, zo meldt de prefectuur. De brandweer strijdt momenteel nog tegen twee bosbranden ten zuiden van de grootstad Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk.

12:15