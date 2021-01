Experts waarschuwen voor mogelijke zevende dosis uit Pfizer-flacon: "Niet zonder risico"

In bepaalde gevallen kunnen er niet zes, maar zeven doses uit één flacon van het coronavaccin Pfizer/BioNTech gehaald worden. Dat stelt hoogleraar Johan Braeckman in een opiniestuk op VRT NWS. Het BVAS, Zorgnet-Icuro en het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn verontrust. Zij stellen dat het om een onvolledige dosis gaat en vrezen problemen op vlak van veiligheid en logistiek.

Uit elk flesje met het vaccin van Pfizer/BioNTech kunnen officieel zes doses worden gehaald. De nodige 0,3 milliliter wordt er gemakkelijk uitgehaald. Vanuit het veld komen er echter meldingen dat een aantal zorgverstrekkers erin slaagt om een zevende dosis uit het flesje te halen. Dat heeft onder meer te maken met behendigheid van het personeel en met het soort spuit dat gebruikt wordt.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid stuurde twee weken geleden al een brief naar onder meer de woonzorgcentra om hen erop te wijzen dat een zevende dosis verboden is. "De officiële medische procedures schrijven zes doses voor, we moeten ons daar dus ook aan houden", vertelt woordvoerder Joris Moonens. "Bovendien gaat het niet om een volledige zevende dosis, eerder om 6,5 doses. We kunnen niet riskeren dat mensen worden ingeënt met een niet-volledige dosis."

In de vuilbak

Daarnaast is er ook een logistiek probleem. Zo krijgen woonzorgcentra twee keer dezelfde levering van het aantal vaccins. "Als je vandaag zeven doses haalt uit een flesje en over drie weken maar zes, heb je misschien een persoon ingeënt die dan geen tweede dosis kan krijgen", gaat Moonens verder. Ook Zorgnet-Icuro waarschuwt hiervoor. "Daardoor dreigt het interval tussen de eerste en tweede inenting overschreden te worden en dan draait alles in de soep", aldus woordvoerster Lieve Dhaene.

En dus zit er niets anders op dan dat restje Pfizer/BioNTech in de vuilnisbak te gooien. "Dat is moreel voor heel wat mensen lastig", gaat Dhaene verder. "Maar we moeten onthouden dat het geen volledige zevende dosis is, en we dus niet zeker weten of dat spuitje wel voldoende efficiënt is. Restjes uit verschillende flacons bij elkaar kappen is trouwens ook verboden." Ook Zorg en Gezondheid roept medisch personeel op om zich strikt aan de zes doses te houden, ook al doet dat pijn.

Zes doses volgens bijschrift

Toen begin januari bekend raakte dat uit een flacon van Pfizer/BioNTech niet vijf, maar zes doses gehaald konden worden, leidde dat tot wat problemen met Pfizer. De producent besloot namelijk de levering terug te schroeven, omdat er in het contract gesproken wordt over doses en niet over aantal flacons. Een mogelijke zevende dosis zou dan ook opnieuw gevolgen kunnen hebben voor de prijs en de levering.

Volgens Zorg en Gezondheid heeft het daar echter niets mee te maken, maar houdt een extra dosis gewoon te veel risico's in. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) wijst op de officiële bijsluiter van het product, die resultaat is van de beoordeling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en waarin sprake is van zes doses per flacon.

Dokter Dirk Scheveneels, ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), vindt het eveneens wetenschappelijk onverantwoord om zeven doses uit een flacon te halen. Hij geeft echter aan het dat maar om een beperkt aantal zorgkundigen gaat dat erin slaagt meer dan zes doses te toveren. Ook volgens Zorg en Gezondheid en Zorgnet-Icuro gaat het maar om een klein aantal.

Bekijk ook: