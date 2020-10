Experts reageren opgelucht op lockdown. "Grijp elke kans om op veilige manier contact te hebben”, zegt psycholoog

Gezondheidsexperts reageren opgelucht op het nieuws van de pas afgekondigde lockdown . Zij drongen daar de voorbije dagen en weken immers op aan, om de druk op de ziekenhuizen en het personeel onder de constante toestroom van patiënten te verlichten. Tegelijkertijd kan de onzekerheid en het isolement een negatieve impact hebben op ons mentaal welbevinden. “De mens is een veerkrachtig wezen, dus we kunnen dit aan”, zegt klinisch pyscholoog Elke Van Hoof (VUB). Ze raadt aan om elke kans te grijpen om op een veilige manier contact te hebben.

Marc Van Ranst spreekt over een “serieuze lockdown”. “De bevolking verwacht dat, dus dan moet je dat ook durven te benoemen”, verklaarde de viroloog vrijdagavond aan VTM Nieuws.

Volgens viroloog Marc Van Ranst was er geen uitstel meer mogelijk. “Het was de vergadering van de laatste kans. Nu was echt de tijd om de meest strenge maatregelen te nemen”, verklaarde hij. Volgens de viroloog moet een lockdown zeker vier weken duren om zinvol te zijn, maar hij verwacht wel dat er een evaluatiemoment komt. Het wordt een inspanning “van lange duur”. “De curve gaat heel snel omhoog en wat trager naar beneden.” De viroloog benadrukt dat het belangrijk is om op voorhand af te spreken “tot waar we de curve willen laten dalen”.

“Geen grote familiefeesten”

De verstrengde lockdownmaatregelen zullen voor 1,5 maand gelden, te beginnen in de nacht van zondag 1 november op maandag 2 november. “Misschien doen we alle inspanningen wel voor de eindejaarsfeesten op een redelijk normale manier te kunnen vieren”, oppert Van Ranst. Maar verwacht niet dat grote familiefeesten kunnen doorgaan, klinkt het nog.

Van Ranst erkent dat de lockdown voor vele mensen niet gemakkelijk zal zijn en dat er donkere weken op komst zijn. “Het wordt belangrijker dan ooit om op andere manieren contact te houden”, aldus Van Ranst. “Liever een telefoontje meer dan een te weinig.”

Volledig scherm Pierre Van Damme © BELGA

“Toch een beetje perspectief”

Dat niet-essentiële verplaatsingen niet verboden worden, zal geen grote negatieve impact hebben op de coronacijfers, meent de viroloog. Die beslissing is genomen omdat de beperkte bewegingsvrijheid “heel belastend” was tijdens de vorige lockdown. Epidemioloog Pierre Van Damme sluit zich daarbij aan, zo zei hij vanavond in Het Journaal op Eén. “We moeten de contacten absoluut blijven beperken. Zo kunnen we de huishoudens isoleren”, benadrukte Van Damme. Maar dat niet-essentiële verplaatsingen niet worden verboden, biedt volgens Van Damme toch een beetje perspectief. “We geven de mensen zo bewegingsruimte. Maar de gezinnen mogen geen extra contacten hebben, tenzij één knuffelcontact en twee knuffelcontacten voor alleenstaanden, zodat bij hen niet te veel eenzaamheid ontstaat.”

Volgens Van Damme gaan de nieuwe maatregelen die vrijdag zijn aangekondigd wellicht een gunstig effect hebben. “Dit gaat vooral in de richting van de individualisering van de huishoudens. Zo hou je het virus binnen. Dat gaat goed werken.” Volgens de epidemioloog was dit ook het advies dat de experten gaven. “En zo houden we ook de economie recht. Maar het belangrijkste signaal blijft: blijf uit elkaars buurt. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.”

Volledig scherm Klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VUB) © VTM NIEUWS

Impact op gemoedstoestand

Nu onze sociale contacten sterk beperkt worden, zullen mensen gefrustreerd zijn, zich onzeker voelen en het gevoel hebben overspoeld te worden. Dat is perfect normaal, zegt klinisch psycholoog Elke Van Hoof (VB). “Goed om weten is dat het doorgaans louter gaat om een indicatie dat we ons aan het aanpassen zijn aan deze uitzonderlijke situatie. Dus eigenlijk zijn die gevoelens iets positief”, verklaart Van Hoof.

Structuur inlassen

Een lockdown van anderhalve maand is lang. Daardoor verliezen we perspectief en controle, maar we kunnen onszelf wel perspectief geven. “Verdeel die tijd in bijvoorbeeld periodes van drie weken en las structuur in, zoals bij een adventkalender. Ga hierin actief activiteiten plannen”, verklaart Van Hoof. “Dit actief plannen vraagt energie, die ook onder druk staat omdat we ons moeten aanpassen. Het is dus belangrijk om afleiding te zoeken door gerichte positieve activiteiten in te plannen.” Spreek bijvoorbeeld af om online te lunchen met mensen die je al lang niet meer hebt gezien.

Er gelden heel wat regels, maar we hebben nog wat vrijheid, benadrukt Van Hoof. Zo is het nog mogelijk om buitenshuis en met mondmasker nog vier mensen te ontmoeten. “Elke kans om op een veilige manier contact te hebben, moeten we grijpen”, stel de klinisch psycholoog. Ook de lokale overheden kunnen dat stimuleren door bijvoorbeeld wandelroutes in de buurt op Facebook te plaatsen of wandelingen in kleine groepjes te organiseren.

Hulp vragen

Wanneer iemand zijn dagelijkse routines niet meer kan uitvoeren, is er een kantelpunt. Dat is het moment om hulp te vragen, aldus Van Hoof. Dat kan een vertrouwenspersoon of eerstelijnspsycholoog zijn, maar ook een arts of collega. “We moeten de bevolking leren wat ze moeten doen als iemand om hulp komt vragen”, klinkt het nog.

Volledig scherm Niel Hens, biostatisticus aan UHasselt © BELGA

“Mogelijk 10.000 slachtoffers”

Volgens biostatisticus Niel Hens (UHasselt) kunnen de verscherpte lockdownmaatregelen zorgen voor een snellere “kentering” in de cijfers. Hij verwacht ook dat de eerdere maatregelen van 19 oktober stilaan hun effect zullen hebben. Dat effect kan dan versneld en versterkt worden door de bijkomende maatregelen die vandaag beslist werden. Mogelijk zien we “begin volgende week” al een signaal, aldus Hens.

Bij de eerste golf vielen er 10.000 slachtoffers. Hens verwacht dat dat met de tweede golf opnieuw kan gebeuren. “10.000 kan een realistisch cijfer zijn, misschien zelfs meer”, klinkt het. Dat hangt af van verschillende factoren. Zo is er wel sprake van een betere behandeling, maar tegelijk staat de zorg onder druk. “De vraag is of we de hoge kwaliteit aan behandelingen zullen kunnen blijven volgen”, aldus Hens.

“Curve kan sneller dalen dan in eerste golf”

De biostatisticus denkt wel dat de verscherpte maatregelen kunnen zorgen voor een snellere daling van de curve. “Het zou kunnen dat curve sneller gaat dalen dan de daling in eerste golf. Dat kan te maken hebben met de gedeeltelijke opbouw van immuniteit. Omdat een aantal mensen immuniteit heeft opgebouwd, kan het reproductiegetal zakken onder dat van de eerste golf en dat kan zich vertalen in minder hospitalisaties en minder sterfgevallen”, zegt Hens.

De ervaring met de eerste golf heeft volgens Hens ook geleerd dat men niet te snel mag gaan versoepelen.