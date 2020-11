Experts reageren opgelucht: “Blij dat men naar de wetenschap heeft geluisterd”

Het Overlegcomité heeft vandaag nieuwe beslissingen genomen over de coronamaatregelen. De winkels mogen vanaf dinsdag weer open, maar in feite wordt er niet versoepeld. Experts reageren tevreden. “Als we deze maatregelen vergelijken met de maatregelen in het buitenland, getuigt dit van gezond verstand en politieke moed”, zo zegt epidemioloog Pierre Van Damme (UA) in een eerste reactie bij VTM Nieuws.

Van Damme volgt de redenering van het Overlegcomité. “We verwachten veel van de mensen. We weten ook waarom. We gaan niet de inspanning van de afgelopen vier weken vergooien op enkele dagen tijd”, aldus Van Damme.

De epidemioloog reageert ook op de berichten dat mensen over de grens zouden gaan voor een kappersbeurt omdat de kapperszaken in ons land langer gesloten moeten blijven. “Dit valt niet onder de essentiële verplaatsingen”, aldus Van Damme. Hij roept op om “geen achterpoortjes” te zoeken.

“Koopzondagen vermijden”

De winkeliers reageren tevreden op de beslissing om de winkels weer te openen op 1 december, zij het onder strike voorwaarden. Ook viroloog Marc Van Ranst vindt de maatregel correct. “Men begint op een dinsdag, midden in de week - geen gekende shoppingdag - dus dat is goed. Wat we moeten vermijden zijn de moeilijke momenten zoals die koopzondagen in december”, zei Van Ranst in VTM Nieuws. Hij benadrukt dat het belangrijk is om de veiligheidsvoorschriften te blijven volgen.

Over de maatregelen tijdens de eindejaarsfeesten is Van Ranst kort. “Dit is alles wat we ons kunnen permitteren op dit moment. Het is het enige wat kan, en daar gaan we het mee moeten doen.”

Hij vreest niet voor wantoestanden op oudejaar. Dan blijft de avondklok en het samenscholingsverbod gelden en is er een nationaal vuurwerkverbod van kracht. Of mensen dan nog op straat komen? “Wanneer er geen vuurwerk is, is er ook minder reden om naar buiten te gaan. Ik denk ook dat een aantal mensen gaan vieren binnen het gezin, of met één knuffelcontact, waarbij dat knuffelcontact kan blijven slapen. Dat doet men in vele andere landen ook.”

“Blij dat men naar de wetenschap heeft geluisterd”

Intensivist Geert Meyfroidt is opgelucht. “We zijn vooral blij dat men naar de wetenschap heeft geluisterd, wat men in het verleden niet altijd deed. En we zijn blij dat men erkent hoe zwaar het in de ziekenhuizen is. Men ziet wel de trend van dalende cijfers, maar men is er zich vaak niet van bewust dat we nog dicht bij de piek van de eerste golf zitten. Dan kan versoepelen niet.”

“Wat regering beslist heeft is ontzettend streng, maar ook heel moedig”

Het Overlegcomité nam veel strengere maatregelen dan sommige van onze buurlanden. Volgens infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) is het nog afwachten wat het effect is van de soepele regels in de buurlanden. “We moeten zien hoe het bijvoorbeeld in Duitsland evolueert. Mijn collega’s zijn er niet gerust in.”

Wat de regeringen in België beslist hebben, is volgens Vlieghe ontzettend streng, maar ook heel moedig, zei ze aan VRT NWS. “Ik volg hen in de ambitie om alles onder controle te houden. Het virus kan perfect overgedragen worden tijdens familiebijeenkomsten. Uitbreiden om met vier of zes of acht aan tafel te zitten, is niet houdbaar.”

Buiten blijft de regel van vier gelden. “Buiten mag je met maximaal vier zijn. Als je eerst door het huis moet stappen voor je naar de tuin kunt, kan dat een probleem zijn. Je kan elkaar dus op een veilige manier buiten zien. Laat ons met z’n allen creatief zoeken naar wat nog wel mag.”