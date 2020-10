Experts pleiten voor harde maatregelen: nog maar één sociaal contact, kappers en grenzen dicht

Om 13u komt het overlegcomité, de vergadering van premier Alexander De Croo en de minister-presidenten van de regio’s, samen om de maatregelen in de strijd tegen corona te bespreken. Aanvankelijk was die meeting bedoeld om een evaluatie te maken va de sluiting van de horeca. Maar wie denkt dat daar nog aan gemorreld wordt, leeft onder een steen. De ene na de andere viroloog of expert riep gisteren op tot een lockdown. De Belgische ziekenhuizen drongen in een gezamenlijke mededeling aan om de lockdownmaatregelen te versterken. Het is volgens hen nog de enige optie om een ineenstorting van ons gezondheidssysteem te beperken. “Over 7 à 10 dagen zal de maximumcapaciteit van de intensieve zorg overschreden zijn. Wij zullen dan verplicht worden keuzes te maken. De ene patiënt zal dan betere zorg krijgen dan de andere. Er zal geen ander alternatief zijn”, klinkt het.