Experts over uitblijven versoepelingen: “Dit was enige juiste beslissing”

Viroloog Marc Van Ranst reageert in VTM NIEUWS opgelucht op de beslissing van het Overlegcomité om voorlopig geen nieuwe versoepelingen door te voeren. “Ik denk dat dit de enige juiste beslissing was”, zegt hij. De stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is immers erg verontrustend. De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn om een eventuele derde golf aan te kunnen, mits iedereen zich eraan houdt, klinkt het.

“Ik denk dat iedereen het beu is”, zegt van Ranst, “dat staat buiten kijf, maar daar houdt het virus geen rekening mee.” De cijfers tonen volgens de expert immers aan dat dit niet het moment is om de maatregelen te versoepelen. De toename in het aantal hospitalisaties en besmettingen zijn volgens de viroloog te wijten aan de nieuwe varianten: die zijn sneller overdraagbaar en meer ziekteverwekkend. “Hopelijk is het een tijdelijk fenomeen”, klinkt het.

Het huidige pakket aan maatregelen zou volgens Van Ranst voldoende moeten zijn om ons door een derde golf te krijgen. “We moeten toch die maatregelen blijven volgen, wetende dat er perspectief is. De vaccins zijn er, ze werken goed, ze moeten alleen sneller uitgerold worden, maar dat hebben we niet helemaal zelf in de hand”, zegt hij. “De vaccinatiecentra staan klaar, maar we moeten zorgen dat de vaccins zo snel mogelijk hier geraken. We moeten een beetje druk uitoefenen op de firma’s, maar dat is niet gemakkelijk.”

Op de vraag wanneer we dan nieuwe versoepelingen mogen verwachten, kan de viroloog voorlopig geen antwoord bieden. “Dat is onmogelijk te voorspellen en hangt af van de cijfers. Het blijft bijzonder onzeker”, klinkt het. Ook wanneer de horeca weer open mag, is nog een vraagteken. “Ik denk dat eenieder de horeca zo snel mogelijk wil openen als het enigszins kan”, stelt Van Ranst, maar wanneer restaurants en cafés weer de deuren mogen openen “hangt noch van de horeca, noch van de experten, noch van de regering af, het hangt af van hoe de cijfers evolueren.”

Geert Meyfroidt

Ook intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) vindt dat er geen andere keuze was voor het Overlegcomité dan wat er vrijdag beslist is. “We moeten ons op dit moment neerleggen bij de feiten”, klinkt het.

“Op één dag 200 nieuwe ziekenhuisopnames erbij, dan heb je geen keuze denk ik”, zegt Meyfroidt. “Er is geen enkel cijfer op basis waarvan je nu zou kunnen beslissen om te versoepelen. Persoonlijk denk ik ook niet dat de situatie in één week tijd gaat veranderen en er plots veel rooskleuriger gaat uitzien. Laat ons hopen dat het om kleine lokale opflakkeringen gaat, maar de vorige pieken hebben dat gedrag alleszins niet vertoond.”

