Experts over het 1G-beleid waar Open Vld voor pleit: “Mensen zullen zich met de rug tegen de muur voelen staan"

Een coronapas alleen voor gevacci­neer­den of toch verplichte vaccinatie? Dit is hoe elke politieke partij erover denkt

Open Vld ziet plots toch heil in een 1G-beleid - een coronapas exclusief voor gevaccineerden - maar dat is voor de groenen dan weer “pure discriminatie”. Voor de socialisten kan elk pad bewandeld worden, zolang de vaccinatiegraad maar tot een maximum opgekrikt wordt. Hoe het ook zij: verplichte vaccinatie - of toch een vorm ervan - is in de Wetstraat niet langer taboe. Dit is hoe elke partij ernaar kijkt.

15:09