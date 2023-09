Experts over de mogelijke gevolgen van het plasschandaal: "Zijn we getuige van harde afrekening om de man te beschadigen?”

ACV-secretaris trekt aan de alarmbel over gerechte­lij­ke stilstand in Ryanair-dos­sier: “Politiek statement nodig”

Hans Elsen, secretaris voor de christelijke vakbond (ACV Puls) in de dossiers rond Ryanair, heeft aan de alarmbel getrokken over de gerechtelijke stilstand in de verwerking van de klachten tegen het bedrijf. “Er is een politiek statement nodig”, zegt hij op X, voorheen Twitter. De oproep is impliciet gericht naar de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.