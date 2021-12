Experts over de kracht van de explosie: “De ophoping van gas moet enorm geweest zijn”

Vijfde golf lijkt te zijn gearri­veerd: "Vanaf zaterdag gaat gemiddeld aantal besmettin­gen weer omhoog”

Het lijkt erop dat de vijfde coronagolf uit de startblokken geschoten is. Voor maandag staan er nu al 13.000 nieuwe bevestigde besmettingen in de tabellen en ook dinsdag zullen we een cijfer in die grootteorde zien, volgens biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE. De geruststellende daling die we nu nog zien in de gemiddelde cijfers, zal zaterdagmorgen verleden tijd zijn. “We zullen weer een stijging zien, vermoedelijk in de buurt van 10 procent”, aldus Molenberghs.

30 december