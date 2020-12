Experts over Belgische vaccinatiestrategie: “Goede raad van de Britten: geef niet het hele rusthuis op zelfde dag een spuitje”

“Vertraging bij Pfizer brengt eerste fase van inentingen in België niet in gevaar”

12 december Dat farmabedrijf Pfizer begin januari slechts de helft van de eerder beloofde hoeveelheid coronavaccins kan leveren, zal de vaccinatiestart in België niet in het gedrang brengen. Dat heeft Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, zaterdag gezegd. Als het bedrijf de achterstand tegen eind februari heeft goedgemaakt, is er volgens Ramaekers geen probleem.