Experts ontgoocheld na uitspraak Hilde Crevits over versoepeling van maatregelen in september: “Achteraf bekeken was dat niet de juiste beslissing”

Vlaams vicepremier Hilde Crevits (CD&V) blikte gisterenavond in De Afspraak op Canvas terug op de beslissing van de Vlaamse overheid om in september verschillende coronamaatregelen te versoepelen. “Achteraf bekeken was dat niet de beste beslissing”, viel te horen. Woorden die niet in goede aarde vielen bij UZ Brussel CEO Mark Noppen en intensivist Geert Meyfroidt.

Na de aankondiging van de verstrengde lockdown door premier Alexander De Croo vrijdagavond, reageerden heel wat experts opgelucht. “Eindelijk”, zo klonk het ook in De Afspraak op Canvas. “Wij hadden het graag vroeger gezien", zei UZ Brussel CEO Mark Noppen. “Al sinds de zomer hangen wij aan de alarmbel”. Hij legt uit dat de verschillende kleine schommelingen in de curve die toen te zien waren, echt alarmerend waren, maar betreurt dat de “dynamiek van een exponentiële groeicurve” weinig gekend bleek. “We zijn toen op de rem gaan staan, en hebben gevraagd om te stoppen met het lossen van de maatregelen. Medio september zijn maatregelen gelost, terwijl bij ons (in het UZ Brussel, nvdr) de eerste afdeling al vol lag met Bergamo-patiënten, patiënten in buiklig. Dat krijg ik niet uitgelegd", klinkt het, met een knipoog naar Zuhal Demir (N-VA).

Volgens Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) werd die noodkreet van de virologen doorkruist door een andere noodkreet, namelijk die van de bevolking, die vroeg om opnieuw bij elkaar te mogen komen. “Dat is de reden waarom we in september nog versoepelend hebben”, legt ze uit. “Als we met de kennis van achteraf daar naar kijken, zeg je ja, dat was beter anders geweest, maar je rekent er op zo’n moment ook op dat iedereen toch de contacten zal blijven beperken. Maar dat is niet gebeurd. Het virus was niet weg, natuurlijk, en het heeft zich massaal verspreid. Daardoor zitten we nu in een heel moeilijke situatie.”

Voorkennis

De CD&V-minister, die niet aanwezig was tijdens het overlegcomité in september, zegt een stuk verantwoordelijkheid te nemen voor de versoepelingen die toen werden genomen. “Achteraf bekeken is het niet de beste beslissing geweest, maar je beslist met kennis die je op dat moment hebt, en je probeert hoop en perspectief te geven”, klinkt het. Noppen, die eerder tijdens de uitzending al vertelde over de alarmerende signalen in de zomer, is het daar niet mee eens. “Er was wel voorkennis. We wisten wat er ging gebeuren, we hebben dit voorspeld", stelt hij duidelijk.

Ook bij intensivist Geert Meyfroid, die het debat op televisie volgde, schoten de uitspraken “achteraf bekeken” en “niet de beste beslissing” in het verkeerde keelgat. “Roepen naar mijn TV doe ik normaal enkel bij sport”, schreef hij op Twitter. “Ik merkte gisteren dat pijnlijke eufemismen een vergelijkbaar effect hebben, zeker als ze in duo worden uitgesproken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.