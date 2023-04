Experts ongerust: nooit zoveel slaapmiddelen zonder voorschrift verkocht

Van faal- en vliegangst tot hypochon­drie: psychologe beant­woordt lezersvra­gen over angststoor­nis­sen

Iedereen voelt weleens angst. Voor ziekte, spinnen, een presentatie of examen... onze schrikbeelden nemen tal van vormen aan. Maar wat als angst je leven gaat beheersen? Barbara Depreeuw, klinisch psycholoog en gedragstherapeut bij het Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel, beantwoordt 16 concrete vragen van lezers over hun fobie. “In de oertijd was angst zinvol, maar nu is het in de meeste gevallen gewoon lastig”.