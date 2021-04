Experts noemen groepsimmuniteit in augustus “erg optimistisch”

Brussel Albanese maffiabaas die al 17 jaar wordt gezocht, blijkt in Brussel te wonen

29 april Een Albanese maffiabaas waar internationale politiediensten al 17 jaar jacht op maken is gearresteerd in Brussel. Dat heeft het Brusselse gerecht bevestigd aan HLN. Ilir Meto (56) - bijnaam ‘Il Dottore’ of ‘de dokter’ - kreeg in totaal 29 jaar celstraf en was al spoorloos sinds 2004. Nu blijkt dat hij in Brussel woonde met zijn vrouw en kinderen.