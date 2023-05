Experts niet mals voor migratieplannen Vooruit: “Doel is om extreemrechts publiek aan te trekken”

‘Eveline’ ontfutsel­de niet enkel naaktbeel­den, maar perste ook BV af: “Stuur me nú nieuw beeld of ik toon je vrouw alles”

De man die zich online uitgaf voor ‘Eveline’ en op die manier naaktbeelden ontfutselde van BV’s en tientallen ‘gewone’ mannen perste ook één Bekende Vlaming af. G. R. (30) uit Gent dreigde ermee de echtgenote van het tv-gezicht in te lichten over het digitale geflikflooi van haar man. “Stuur me nú een nieuw naaktbeeld of ik toon je vrouw alle beelden die je me stuurde.”