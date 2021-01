Experts na gezinsdrama Vilvoorde: “Zaak moet uitgespit worden vanaf dag dat kind geboren was”

Een standaardprocedure voor aangiftes zoals die van de moeder bestaat er niet, omdat elke situatie anders is. Is de vader in kwestie al bekend bij justitie, en zo ja: waarvoor? Wat is de gezinssituatie? Waren daar eerder al problemen, of helemaal niet? Op basis daarvan wordt beslist hoe de aangifte aangepakt wordt. "In dit geval is de man uitgebreid verhoord", zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het parket in Antwerpen. "Omdat er geen verontrustende elementen naar voren kwamen, hebben wij beslist om hem opnieuw vrij te laten. Op basis van de elementen die toén op tafel lagen, was dat een logische beslissing. Maar na het drama van dinsdagnacht gaan we het hele dossier nog eens herbekijken, om te onderzoeken of nog iets extra hadden kunnen doen."