Experts hopen dat we niet wachten tot vrijdag: “Blijf nú al in je zetel zitten. Hoe moeilijk kan dat zijn?”

België is sinds vandaag zwaarst getroffen land van Europa: nergens zijn coronacij­fers zo slecht

27 oktober België is sinds dinsdag de slechtste leerling van de coronaklas in Europa. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Ons land passeert Tsjechië, dat wekenlang de ranglijst met meeste nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in twee weken tijd aanvoerde. Ook het aantal Europese landen dat rood kleurt, blijft toenemen. Intussen is 80 procent over de symbolische drempel gegaan.