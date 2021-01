Experts hebben vragen bij vaccinatiestrategie overheid: “Logistieke operatie wordt te complex”

LIVE. Europese medicijn­waak­hond heeft aanvraag voor Oxfordvac­cin binnen - Veertig procent clusterbe­smet­tin­gen komt uit bedrijven

9:30 In Japan is een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken bij vier mensen die uit Brazilië terugkeerden. Dat meldt het Japanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een derde mutatie van het virus na de zeer besmettelijke eerder vastgestelde Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.